Tämä on Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin järjestys

Katso 1. semifinaalin esiintymisjärjestys:

1. Kypros – Liar, Silia Kapsis

2. Serbia – Ramonda, Teya Dora

3. Liettua – Luktelk, Silvester Belt

4. Irlanti – Doomsday Blue, Bambie Thug

–Iso-Britannia – Dizzy, Olly Alexander

5. Ukraina – Teresa & Maria, alyona alyona & Jerry Heil

6. Puola – The Tower, Luna

7. Kroatia – Rim Tim Tagi Dim, Baby Lasagna

8. Islanti – Scared of Heights, Hera Björk

– Saksa – Always on the Run, Isaak

9. Slovenia – Veronika, Raiven

10. Suomi – No Rules! Windows95man

11. Moldova – In the Middle, Natalia Barbu

– Ruotsi – Unforgettable, Marcus & Martinius

12. Azerbaidzhan – Özünlə Apar, Fahree feat. Ilkin Dovlatov

13. Australia – One Milkali (One Blood), Electric Fields

14. Portugali – Grito, Iolanda

15. Luxemburg – Fighter, Tali