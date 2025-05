Tässä on Euroviisujen ensimmäisen semifinaalin esiintymisjärjestys

Ruotsi kisaa Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa numerolla kuusi.

Vuoden 2025 Euroviisujen ensimmäinen semifinaali kisataan 13. toukokuuta Sveitsin Baselissa. Illan semifinaalissa on jaossa yhteensä 10 finaalipaikkaa, joista kilpailee 15 maata.

Ensimmäisessä semifinaalissa lauteille nousee naapurimaatamme Ruotsia edustava suomalaisyhtye KAJ Bara bada bastu -kappaleellaan. Samassa semifinaalissa esiintyvät myös muun muassa Viro, Islanti sekä Ukraina. Semifinaalissa voivat äänestää vain ne maat, jotka kilpailevat kyseisessä semifinaalissa.

Viime vuoden viisujen voittaja Sveitsi pääsee automaattisesti finaaliin yhdessä viiden suurimman rahoittajamaan, Espanjan, Italian, Ranskan, Saksan ja Ison-Britannian kanssa.

Tässä on ensimmäisen semifinaalipäivän esiintymisjärjestys:

1. Islanti: VÆB – RÓA

2. Puola: Justyna Steczkowska – GAJA

3. Slovenia: Klemen – How Much Time Do We Have Left

4. Viro: Tommy Cash – Espresso Macchiato

Espanja: Melody – ESA DIVA

5. Ukraina: Ziferblat – Bird of Pray

6. Ruotsi: KAJ – Bara Bada Bastu

7. Portugali: NAPA – Deslocado

8. Norja: Kyle Alessandro – Lighter

9. Belgia: Red Sebastian – Strobe Lights

Italia: Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

10. Azerbaidžan: Mamagama - Run With U

11. San Marino: Gabry Ponte – Tutta L’Italia

12. Albania: Shkodra Elektronike – Zjerm

13. Alankomaat: Claude – C’est La Vie

14. Kroatia: Marko Bošnjak – Poison Cake

Sveitsi: Zoë Më – Voyage

15. Kypros: Theo Evan – Shh

Suomea Ich komme -kappaleella Suomea edustava Erika Vikman kisaa toisessa semifinaalissa 15. toukokuuta.