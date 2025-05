Tämä on euroviisufinaalin esiintymisjärjestys – Erika esiintyy paikalla 13

Erika Vikman kisaa viisufinaalissa paikalla 13, KAJ:n esiintymisnumero on 23.

Vuoden 2025 Euroviisujen finaali kisataan Sveitsin Baselissa lauantaina 17. toukokuuta. Suomi pääsi jatkoon ja viisujen finaaliin Erika Vikmanin Ich komme -kappaleella toisesta semifinaalista. Muut jatkoon menijät olivat Liettua, Israel, Armenia, Tanska, Itävalta, Luxemburg, Latvia, Malta ja Kreikka.

Ruotsia edustava suomalaisyhtye KAJ selvitti tiensä finaaliin kilpailun ensimmäisestä, tiistaina 13. toukokuuta kilpaillusta semifinaalista. Muut jatkoon menijät olivat Norja, Albania, Islanti, Alankomaat, Puola, San Marino, Viro, Portugali ja Ukraina.

Viime vuoden viisujen voittaja Sveitsi pääsee automaattisesti finaaliin yhdessä viiden suurimman rahoittajamaan, Espanjan, Italian, Ranskan, Saksan ja Ison-Britannian kanssa.

Tässä on viisufinaalin esiintymisjärjestys:

1. Norja | Kyle Alessandro – Lighter

2. Luxemburg | Laura Thorn – La Poupée Monte Le Son

3. Viro | Tommy Cash – Espresso Macchiato

4. Israel | Yuval Raphael – New Day Will Rise

5. Liettua | Katarsis – Tavo Akys

6. Espanja | Melody – ESA DIVA

7. Ukraina | Ziferblat – Bird of Pray

8. Iso-Britannia | Remember Monday – What The Hell Just Happened?

9. Itävalta | JJ – Wasted Love

10. Islanti | VÆB – RÓA

11. Latvia | Tautumeitas – Bur Man Laimi

12. Alankomaat | Claude – C’est La Vie

13. Suomi | Erika Vikman – ICH KOMME

14. Italia | Lucio Corsi – Volevo Essere Un Duro

15. Puola | Justyna Steczkowska – GAJA

16. Saksa | Abor & Tynna – Baller

17. Kreikka | Klavdia – Asteromáta

18. Armenia | PARG – SURVIVOR

19. Sveitsi | Zoë Më – Voyage

20. Malta | Miriana Conte – SERVING

21. Portugali | NAPA – Deslocado

22. Tanska | Sissal – Hallucination

23. Ruotsi | KAJ – Bara Bada Bastu

24. Ranska | Louane – maman

25. San Marino | Gabry Ponte – Tutta L’Italia

26. Albania | Shkodra Elektronike – Zjerm

Viisufinaali alkaa Suomen-aikaan kello 22 Yle TV1 -kanavalla.