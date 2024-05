MTV Malmössä – näin poikkeuksellisen suuret turvatoimet näkyvät euroviisukaupungissa

Euroviisujen avajaisia 5. toukokuuta on kritisoitu Malmössä vaisuksi. Viisutunnelmia kertoo Malmöstä koko viikon MTV Uutisten viihdetoimittaja Katja Lintunen , joka aisti tunnelmia jo avajaispäivänä.

– Yleensä avajaistilaisuus on mahtipontinen show. Siellä on yleensä paikalla valtava määrä faneja, mutta he ovat kritisoineet, että nyt show oli hyvin laimea ja paikalla oli vain kourallinen faneja. Osa tapahtumista oli sisätiloissa, vaikka yleensä ne ovat olleet yleisön nähtävillä ulkona. Israelin edustaja ei osallistunut tilaisuuksiin. Ulkopuolella näkyi lisäksi Palestiinan lippuja, Lintunen kertoi Huomenta Suomessa 6. toukokuuta.