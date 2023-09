Tämä ihminen saa Ei saa nauraa -juontaja Viki Eerikkilän repeämään jutuillaan: "Varsinkin nyt vähän vanhemmiten"

Ohjelmassa Eerikkilä on kutsunut kahdeksan hauskana pidettyä julkisuuden henkilöä viettämään kanssaan luksusmökkiviikonloppua. Mökkiviikonlopulle on vain yksi sääntö, jonka kertoo jo ohjelman nimikin: ei saa nauraa. Muiden naurattaminen on kuitenkin sallittua kaikin mahdollisin keinoin.