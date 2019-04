Talvisodan veteraani Tauno Junnikkala, 99, soti Suomen puolesta yli viisi vuotta ja haavoittui kahdesti: "Aina kun valvoo myöhään, sota tulee mieleen – joskus uniinkin"

Junnikkalan palvelusajaksi on merkitty sotilaspassiin viisi vuotta, neljä kuukautta ja kymmenen päivää. Hän haavoittui rintamalla kahdesti.

"Kyllä siinä luotia tuli"

Kaksi haavoittumista

– Kävin siellä aina iltaa istumassa. Meistä tuli papin perheen kanssa hyviä ystäviä. Perheeseen kuului kaksi aikuista tytärtä, joiden kanssa istuskeltiin ja juteltiin. He opettivat minulle venäjän kieltä, veteraani kertoo.

Naimisissa 75 vuotta

Tauno Junnikkalalla on ensi kuussa edessä isot juhlat. Hän täyttää tasan 100 vuotta 22. toukokuuta.

Viimeiset kolme vuotta hän on asunut vaimonsa kanssa palvelutalossa. Pariskunta on tänä vuonna ollut naimisissa 75 vuotta.

Kansallinen veteraanipäivä on sotaveteraanien kunniaksi 27. huhtikuuta vietettävä juhlapäivä. Se on yleinen liputuspäivä, jota on vietetty vuodesta 1987 lähtien.