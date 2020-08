Tältä näyttää suomalainen koronasovellus: käyttäjiä seurataan Bluetoothilla ja mahdollisista altistumisista varoitetaan

Tämän jälkeen niille sovelluksen käyttäjille, joiden kanssa sairastunut on ollut lähikontaktissa, tulee puhelimeen ilmoitus mahdollisesta altistumisesta ja ohjeet ottaa yhteys terveydenhuoltoon.

Vastaava sovellus on jo käytössä esimerkiksi Saksassa ja Italiassa, ja siellä noin 20-30 prosenttia väestöstä on ottanut sovelluksen käyttöön. Mitä useampi ihminen sovelluksen lataa, sitä parempi on luonnollisesti myös teho.