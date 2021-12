Tältä näyttää, kun kissa kohtaa ravun – katit pääsivät ihailemaan kaloja Kotkassa: "Mielenkiintoista seurata kissojen käyttäytymistä"

Kissoilla erilaisia kalasuosikkeja – villasaksirapukin kiinnosti

Kaloillekin elämys: "Hyvin uteliaina seurasivat kissoja "

Tavallisesti akvaariokeskuksen kaloja aktivoidaan erilaisilla ruoilla ja ruokintatavoilla. Vuodenajat pätevät myös akvaariossa, mikä tuo mukanaan erilaiset kutuajat ja -käyttäytymiset: esimerkiksi helmikuussa kutevat mateet, keväällä ahvenet, loppuvuodesta lohet. Kissojen näkeminen on myös kaloille vaihtelua.

– Kaloillemmehan se on omanlaisensa elämys. Kalat hyvin uteliaina seurasivat kissoja ja tulivat aivan ikkunan viereen ihmettelemään. Tässä saattoi olla kissoja suurempi elämyspäivä kaloillemme, Saukkonen naurahtaa.

Muitakin eläimiä akvaariossa vierailee: koirille Maretariumissa on omistettu koko marraskuu jo vuodesta 2014 alkaen.

– Siitähän kissalauantain idea lähti: aina, kun tiedotimme koirakuukaudesta, on tullut kysymyksiä, että koska kissat pääsevät. On ollut kauhean kiva yllätys, että on löytynyt paljon kissoja, jotka tykkäävät reissata ja tulla käymään, Saukkonen sanoo.