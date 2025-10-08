Yhdysvaltain presidentti Donald Trump saattaa matkustaa loppuviikosta Lähi-itään. Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa, että hän mahdollisesti matkustaa viikon loppupuolella, ehkä sunnuntaina tai mahdollisesti lauantaina.

Trumpin mukaan neuvottelut rauhan saamiseksi Gazaan sujuvat erittäin hyvin. Israelin ja Hamasin välillä käytävät neuvottelut ovat jatkuneet Egyptissä, ja paikalla ovat tänään olleet Yhdysvaltain edustajat eli Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff sekä Trumpin vävy Jared Kushner.

Trump kertoi toimittajille soittaneensa juuri puhelin Lähi-itään. Hän sanoi, että "rauha Lähi-itään" on kaunis ilmaisu, ja toivoo siitä tulevan totta.

Lisäksi Trump kehui tiimiään ja neuvottelijoitaan, tosin huomauttaen samalla, että toisellakin puolella neuvottelijat ovat yhtä lailla erinomaisia.

Egyptissä käytävien neuvotteluiden pohjana on Trumpin 20 kohdan esitys rauhan järjestelyistä. Neuvotteluita tuntevat tahot ovat kertoneet julkisuuteen, että ilmassa on lupaavia merkkejä, ja myös Hamas on ilmaissut optimismia epäsuorista keskusteluista Israelin kanssa.

Trumpin suunnitelmaan kuuluu muun muassa kaikkien Gazassa olevien panttivankien vapauttaminen, Hamasin riisuminen aseista ja Israelin asteittainen vetäytyminen alueelta.

1:48 Hamas vaatii rauhanneuvotteluissa Israelin vetäytymistä Gazasta kokonaan.