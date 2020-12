Taloustieteilijät varoittavat Suomen koronatartuntojen noususta muiden EU-maiden tasolle – "Pahin vaihe tammi-maaliskuussa"

Taloustieteilijät Martti Hetemäki ja Bengt Holmström sekä Suomen Pankin neuvonantaja Juhana Hukkinen varoittavat Aalto-yliopiston teettämässä selvityksessä , että Suomen koronatilanne on nyt tasolla, jolta se on lähtenyt kovaan kasvuun EU-maissa yleisesti.

–Ilman ennakollista lisäjarrutusta on selvä riski, että Suomi seuraa ennen pitkää muiden EU-maiden kehitystä. Sen jälkeen vain kovat toimet taittaisivat kehityksen, mutta nekään tuskin palauttaisivat taudin leviämistä ja sen aiheuttamia kuolemia matalalle tasolle. Pahinta olisi kuitenkin, että tällöin otettaisiin ilmeinen riski terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyden suhteen, he toteavat.

He korostavat eri maiden kokemusten viittaavan siihen, että vain ennakolliset toimet pitävät koronakriisin hyvin hallinnassa.

– Rokotteen tulo puoltaa ennakollisten toimien linjaa ja tartuntojen määrän vähentämistä entistä vahvemmin, koska tartuntojen estämisen hyöty on tällöin pysyvää. Linjaa tukee myös se, että taudin pahin vaihe voi olla vasta edessä infektiovirusten huippukautena tammi-maaliskuussa.

– Suomi on selvinnyt taudista useimpia muita EU-maita vähemmällä. Jos tauti pääsee nyt leviämään, on riski, että se ehtii aiheuttaa suurimmat vahinkonsa ennen kuin se on saatu rokotteella hallintaan.