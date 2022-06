Taloustieteilijä kävi varoittamassa hallitusta luontokadosta – "Ryöstämme luontoa, koska se on liian halpaa"

– Ryöstämme luontoa, koska se on liian halpaa. Hinta on jopa miinuksen puolella. Paljon luonnossa on ilmaista, kuten valtameret ja ilmakehää voi käyttää päästöjen kaatopaikkana ilmaiseksi, totesi Dasgupta talouspoliittisessa konferenssissa tänään.