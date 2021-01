Talousguru myi kaikki Nokia-osakkeensa, koska "keissi on liian hapokas" – ennennäkemättömän markkinailmiön taustalla on kolme tekijää

– Tämä on ennennäkemätöntä ja tavattoman mielenkiintoista, Puttonen sanoo.

Reddit-keskustelupalstan wallstreetbets-yhteisö on saanut viime päivinä pörssikurssit heilumaan.

Esimerkiksi peliyhtiö GameStopin arvo on nousi New Yorkin pörssissä keskiviikkona moninkertaiseksi.

Keskustelijat ovat sen kummemmin yritykseen perehtymättä ostaneet yksissä tuumin osaketta, mikä on pakottanut arvonlaskun puolesta panostaneiden sijoitusrahastojen salkunhoitajat minimoimaan tästä seuranneita tappioita ja ryntäämään itse ostoksille.

Tämä on puolestaan nostanut osakkeiden arvoa entisestään.

"Pystytään näyttämään joukkovoima"

Esimerkiksi Melvin Capital -rahaston salkunhoitaja spekuloi viime viikolla sillä, että GameStop olisi menossa konkurssiin. Nyt valtavalle rahastolle on koitunut miljardien tappiot.

Puttosen mukaan tapahtunutta on verrattu keskustelupalstoilla jo esimerkiksi Berliinin muurin murtumiseen ja Occupy Wall Street -liikkeeseen.

Kysymys on hänen mukaansa markkinoiden demokratisoitumisesta ja sitä kautta positiivisestakin ilmiöstä.

Kolme tekijää taustalla

Ensinnäkin korkotaso on ollut maailmanlaajuisesti hyvin matalalla, ja Yhdysvalloissa on päätetty esimerkiksi kansalaisille jaettavista koronaelvytysrahoista.

Toisaalta keskustelupalstojen suosio on maailmanlaajuisesti noussut.

Lisäksi nettisijoittajien määrä on kasvanut viime keväästä lähtien – kyse on osin korona-ajan ilmiöstä.

– Ihmiset on kotona, ihmisillä on aikaa, ja ihmisillä on rahaa, Puttonen tiivistää.