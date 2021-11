Tallink Silja ottaa käyttöön koronapassin Tukholman reitillään – Suomessa laki sallii koronapassin kysymisen vain tilausristeilyillä

Yhtiö on päätynyt ratkaisuun hillitäkseen omalta osaltaan koronapandemian leviämistä.

Suomi on poikkeus

– Pitkin syksyä sitä on jo kysytty kaikilta Tallinnasta Tukholmaan meneviltä matkustajilta.

Tilausristeilyllä passia voidaan kysyä Suomessakin

Tilausristeilyjen matkanjärjestäjällä on oikeus kysyä koronapassia mutta Nöjd kertoo, ettei Tallinkilla ole oikeutta tehdä sitä varustamona. Helsinki-Tukholma -risteilyllä paikalla olleen MTV uutisten toimittajan mukaan passia onkin jo tänään kysytty tällaisella risteilyllä Helsingin päässä.

– Siellä on tänään ollut tällainen niin sanottu charter-risteily eli matkanjärjestäjän kokonaan vuokraama laiva. Silloin risteily on ikään kuin yksityisristeily ja järjestäjällä on mahdollisuus kysyä koronapassia halutessaan, Nöjd tarkentaa.