Tällaista tulosta takovat JVG:n Jare ja VilleGalle – kummallakin omat yritykset, joilla varallisuutta yli miljoona euroa

Ville-Petteri Gallen ja Jare Brandin vuonna 2009 perustama rap-yhtye JVG nousi julkisuuteen Häissä-kappaleellaan vuonna 2011. Yhtyeen molemmilla jäsenillä on oma yrityksensä, Ville-Petteri Gallella Ville Galle Oy ja Jare Brandilla J.Brand Oy. He ovat myös yritystensä ainoat hallitusjäsenet.

Yhtiön kustannusrakenne on kevyt. Toimintakuluja oli vain 102 000 euroa, joten liikevaihdon kasvaessa yhtiön tuloskin kasvaa voimakkaasti.

Yhtiö on toiminut vuodesta 2015 alkaen. Yhteenlaskettu nettotulo toiminta-ajalta nousee 1,1 miljoonaan euroon.

Palkkoja yhtiöstä on nostettu Kauppalehden analyytikko Ari Rajalan mukaan ”niukasti”, viime vuosina 30 000 euroa per vuosi. Osinkoa jaettiin viime vuonna 50 300 euroa ja viime vuodelta on ehdotettu jaettavaksi osinkoa 75 300 euroa.