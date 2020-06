Muusikko Pyhimys osaa tehdä musiikin lisäksi myös rahaa – yhtiön liikevaihto kasvoi roimasti

Kuoppala on yrityksen hallituksen ainoa jäsen ja yrityksen toimitusjohtaja. Tilinpäätöksen mukaan yrityksessä työskenteli viime vuonna yksi henkilö. Palkkoja yrityksestä on maksettu tilikauden aikana 90 000 euroa. Osinkoa puolestaan on jaettu omistajalle 84 500 euroa. Viime vuoden tuloksesta taas on ehdotettu jaettavaksi osinkoa 28 500 euroa.