Ville Valon yrityksen liikevaihto kasvoi roimasti

Ville Valon Heartagram-yrityksen liikevaihto kasvoi viime tilikaudella 679 000 euroon. Aikaisempina vuosina liikevaihto on pyörinyt 100 000 euron molemmin puolin. Heartagram tuottaa ohjelmapalveluja.

Valo perusti vuonna 1991 His Infernal Majesty -nimisen yhtyeen, joka sittemmin tunnettiin HIMinä. Yhtyeen kansainvälinen menestykselle lyötiin alkutahteja Razorblade Romance -albumin ja Join Me in Death -hittisinglen julkistuksen jälkeen. Yhtye lopetti vuonna 2017.