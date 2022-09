Tällaista on taistelujen etulinjassa Ukrainan eteläosissa – venäläiset heiluttavat valkoista lippua haupitsi-iskujen jälkeen

Entinen Yhdysvaltain merijalkaväen sotilas Michael kertoo CNN:n haastattelussa, millaista taisteleminen tällä hetkellä on Ukrainan etulinjalla. Hän taistelee vierastaistelijana Ukrainan armeijassa.

Ukraina on aloittanut maan eteläosissa vastahyökkäyksen vallatakseen menetetyt alueensa Venäjältä. Vaikka onnistumisiakin on jo nähty, taistelusta on tulossa vaikea.