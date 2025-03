Iida Vainio ja Archie Cruz aloittavat yhteisen työprojektin: "Me ei peitellä mitään!"

Iida Vainio ja Archie Cruz aloittavat Parisuhdeterapiaa-nimisen podcastin.

Mediapersoona Iida Vainio ja muusikko Archie Cruz aloittavat yhteisen podcastin. Pari kertoo uudesta työprojektistaan Instagramissa.

Vainion Instagram-julkaisusta käy ilmi, että hänen ja Cruzin podcast kantaa nimeä Parisuhdeterapiaa. Julkaisun perustella podcast ilmestyy uudella Podway-alustalla.

– Parisuhdeterapiaa on vihdoin täällä! Tämä on meidän tilamme, jossa puhumme suoraan sydämestä, ilman sensaatiohakuisia välikäsiä! Parisuhteet, vauva-arki ja hauskat kokemukset – me ei peitellä mitään! Vainio kirjoittaa Instagram-julkaisussaan.

Vainio ja Cruz tapasivat toisensa Farmi Suomi -ohjelman kuvauksissa vuonna 2023. He kertoivat kihlautumisestaan saman vuoden syyskuussa.

Pari kertoi viime syyskuussa odottavansa lasta syntyväksi joulukuussa. Heidän tyttärensä syntyi 23. joulukuuta.