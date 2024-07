Tällaisia ovat pörriäisten design-asunnot Lahdessa: "Tietyille pölyttäjille tietty tyyli"

Pölyttäjät ovat tärkeä osa ekosysteemiä, ja niiden määrä on vähentynyt viime vuosikymmeninä huolestuttavasti kaikkialla maailmassa.

Lahdessa huoli pörriäisistä on otettu tosissaan. Kaupunkilaisille on muun muassa jaettu 10 000 siemenpussia, joilla kannustetaan lahtelaisia kasvattamaan pihoilleen niittyalueita pölyttäjiä varten.

Nyt kaupunkiin on ilmestynyt Ilman pölyttäjiä emme pärjää -kampanjan myötä myös "design-asuntoja" pölyttäjiä varten. Niistä viisi on sijoitettu luonnonkauniiseen Mukkulan kartanopuistoon.

"Tietyille pölyttäjille tietty tyyli"

"Asunnot" on suunnitellut palkittu lahtelainen sisustusarkkitehti ja huonekalusuunnittelija Tapio Anttila .

Anttilan mukaan muotoilijan tehtävä on selvittää ja opiskella kuluttajan tarpeet ja suunnitella niihin sopiva tuote. Mutta mitä tämä tarkoitti pörriäiskuluttajien tapauksessa?

– Tärkeintä on olla suojassa linnuilta ja auringolta. Niillä on myös hyvät kulkureitit, siellä ei ole mitään terävää, joten on helppo mennä ja tulla, Anttila kuvaa pönttöjen arkkitehtuuria.