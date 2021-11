Tällaisia ovat joulun 2021 hittilelut – saattavat näyttää tutuilta: "Leluja myydään lapsille nyt aikuisten kautta"

Jättinalle vie voiton?

SOK Marketkaupan Päivi Hole uskoo, että joulupaketteihin päätyvät moninaiset Legot , Ryhmä Hau - sekä Frozen -lelut ja uutuutena Among Us -pelin keräilylelut. S-ryhmä povaa joulun hitiksi melko perinteistä lelua – nimittäin jättimäistä pehmonallea !

Somehiteistä myös lahjasuosikkeja?

Verkkokauppa.comin lelujen valikoimapäällikkö Laura Haagmannin mukaan monen suomalaisenkin pukinkontista löytynee tänä jouluna videopalvelu TikTokista tuttuja hittileluja. Näitä ovat esimerkiksi mielialamustekala-pehmolelu ja pop it -fidgetpeli .

Retro tekee paluun – lapsille ostetaan omia lapsuushittejä

Myös nostalgia on nyt pinnalla, ja Verkkokauppa.comin lelujen tuotepäällikkö Essi Tyson-Fyhrin mukaan edessä on retrojoulu. Monet 1980-, 1990- ja 2000-luvun alun suosikkileluista ovat tulleet takaisin, ja osa vanhemmista haluaakin niiden kautta hankkia lapsilleen "palan omaa lapsuuttaan".

– Joulun hittileluista esimerkiksi Masters of the Universe -linna ja Ghost Caste -lautapeli on tehty nostalgisesti mahdollisimman samanlaisiksi kuin ne olivat kultaisella 1980-luvulla.