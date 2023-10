Tällaisesta voi tulla uutta todellisuutta, varoittaa venäläislehti – näin kaasuputkisabotaasista on uutisoitu maailmalla

Venäjä on kommentoinut Balticconnector-kaasuputken vaurioitumista ensimmäisen kerran tänään. Kremlin mukaan kyse on "varsin järkyttävästä uutisesta". Venäjä sanoo odottavansa nyt lisätietoa tapahtuneesta.

Myöskään siitä ei ole vaiettu, että Venäjän on epäilty olleen osallisena tuhotyöhön.

Pravda: Ketkä hyötyvät tilanteesta?

– Tämä tarkoittaa sitä, että monien maiden infrastruktuuri on vaarassa, lehti kirjoittaa.

Viro: Tarvitaan enemmän valvontaa

– Putki on suojattu betonikuorella. Putken betoninen suojakuori on rikki tai kuoriutunut irti, kaasuputki on siirtynyt pois paikoiltaan ja vauriot ovat toispuoleisia. Vielä ei voida sanoa sitä, onko putki vaurioitunut muualtakin kuin kyseisestä kohdasta.