Norjan seismologian laitos havaitsi todennäköisen räjähdyksen kaasuputken luona – nyt myös Suomessa huomattiin "pieni tapaus"

– Eiliseen iltapäivään mennessä emme olleet vielä pystyneet varmasti sanomaan, että jotain tapausta olisi ollut. Norjan analyysi auttoi meitäkin tavallaan uskomaan siihen, että ehkä se todellakin on seisminen tapaus, vaikka signaali niin heikko olikin.

– Eli se oli seismisenä tapauksena hyvin pieni. Mutta mitä enemmän sitä on tutkittu, ihan selkeästi se on siellä tapahtunut.

Räjähdys vai jotain muuta?

– Sitä voi tietysti spekuloida. Esimerkiksi jotain on voinut iskeytyä meren pohjaan riittävän voimakkaasti. Tai putken repeämisen yhteydessä veteen ja mereen on tullut paine purkautuneesta kaasusta. Esimerkiksi tällaiset voisivat selittää räjähdyksen lisäksi, mutta seismisten aineistojen kautta sitä on vaikea todentaa satavarmasti. Ennemminkin se pitäisi nähdä paikan päällä.