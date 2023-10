Venäjä kaasuputkisabotaasista: Järkyttävä uutinen – odotamme lisätietoja

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov totesi tiedotustilaisuudessa myös, että myös Nord Stream -kaasuputkia on vaurioitettu Itämerellä.

Tiedossa ei ole, kuka tai mikä taho Balticconnector- tai Nord Stream -kaasuputkia on vaurioittanut. Länsimaissa Venäjä on ollut ykkösepäilty. Venäjä on kiistänyt osallisuutensa.