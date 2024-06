MTV tien päällä: Tällaisissa tunnelmissa suomalaiset matkaavat juhannuksen viettoon – haastattelussa myös festarilavoilta tuttu tähti!

– On ollut hidasta ja kuumaa menoa välillä, kyllä se hermoja kysyy. Sitten on näitä juhannusrohkeutta omistavia henkilöitä, jotka vähän aiheuttavat vaaratilanteita. Ei ole toistaiseksi sattunut vielä mitään.

Juhannusperinteitä

Sari ja Leena Blomerus ovat matkalla Salosta Savonlinnaan katsomaan sukulaisia ja hienoja maisemia. Menomatka on sujunut rauhallisesti, vaikka ruuhkaista välillä onkin.

– Jos ei ole metsäpalovaaroja, niin yleensä menemme katsomaan kokkoa, he kertovat.

Ilari Oinasmaa on matkalla Kangasniemeen Järvenpäästä. Liikenne on ollut hidasta.

– Mutta ei mitään kommelluksia, eteenpäin on kuitenkin matka.

Aikaisin liikkeellelähtö voi väsyttää, mutta juhannuksen liikenteessä on pysyttävä valppaana. Perillä Kangasniemessä käydään kalassa ja poltetaan kokko. Juhannuspöydästä löytyy grilliruokaa ja perunasalaattia.

Suvussa on tullut myös tavaksi pelata myös mölkkyä.

– Vaari on sen verran hyvä pelaamaan, että hän yleensä voittaa aina.

Oinasmaalle juhannus on kesän kohokohta. Yhtäkään mökkijuhannusta hän ei ole jättänyt välistä kaksikymppisen elämänsä aikana.

"Malttia tekemiseen"

Sam Ekblom on matkalla Helsingistä Ristiinaan suvun mökille. Sukua ja koiria on tulossa paikalle paljon. Matka on sujunut yhdeksääkymppiä körötellessä, törttöilyä ei ole onneksi näkynyt.