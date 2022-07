Tällaisella itse tehdyllä aseella Shinzo Abe tapettiin – taustalla on Japanin tiukat lait, jonka takia vain aniharva omistaa aseen

Aseen ostajan on läpäistävä tiukka seula

Japanin aselait kuuluvat maailman tiukimpien joukkoon, kirjoittaa CNN . Käsiaseet on kielletty tavallisilta kansalaisilta, eikä myöskään haulikon tai kiväärin ostaminen ole yksinkertaista.

Asetta mielivän henkilön on osallistuttava kurssille sekä läpäistävä kirjallinen koe. Ostajan täytyy myös suorittaa ampumiskoe, joka täytyy läpäistä lähes moitteettomasti. Prosessiin kuuluu myös hakijan mielenterveyden arviointi, huumetestit ja muut taustatutkimukset.

Tiukka sääntely ei lopu aseen ostamiseen. Ase on rekisteröitävä, ja omistajan on kerrottava poliisille missä asetta ja ammuksia säilytetään. Poliisin täytyy myös tarkistaa ase kerran vuodessa, ja omistajan on käytävä uusintakokeissa kolmen vuoden välein.