Shinzo Aben ampuminen tallentui videolle: Tällaista kotitekoista asetta pääministeriin "tyytymätön" nelikymppinen epäilty käytti

Japanin yleisradioyhtiö NHK:n poliisitietojen mukaan epäilty ampuja on eri lähteiden mukaan joko 41- tai 42-vuotias Yamagami Tetsuya, joka asuu Naran kaupungissa Japanissa.

NHK:n tietojen mukaan epäilty on ollut "tyytymätön" entiseen pääministeriin, mikä on hyökkäyksen motiivi. Kyodo-uutistoimiston mukaan epäilty on kertonut poliisille, ettei ampumisen motiivi ollut Aben poliittiset näkemykset.