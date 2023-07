Matti Mattsson kauhoo karmeita happoharjoituksia – yllättävä urheilusuoritus sai oksennuksen lentämään

Harjoittelu on sairasteluista huolimatta saatu luovittua valmentaja Eetu Karvosen kanssa kasaan, ja kohti Fukuokaa porilainen olympiamitalisti lähtee luottavaisena.

– Koko ajan parannettu ja ihan hyvältä alkaa tuntua. Voisi sanoa, että valoa on tunnelin päässä. Välillä on kroppa ollut niin jumissa ettei ole treeneissäkään saanut onnistumisia, mutta nyt on kuitenkin homma alkanut toimia siltäkin puolelta.