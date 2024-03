Tällainen on Venäjän käyttämä uusi pommi – jättää jopa 15 metrin kraaterin

FAB-1500 on neuvostoaikaisesta pommista muokattu, edullinen ohjus, jonka tuhovoima on edeltäjäänsä selvästi suurempi. Pommi painaa noin 1500 kiloa ja puolet sen painosta koostuu räjähteistä. Venäjän hävittäjät lähettävät pommin matkaan noin 60–70 kilometrin päässä kohteesta.

FAB-1500 ohjataan kohteeseensa ohjausjärjestelmän avulla. Pommin sivuille ponnahtavat siivekkeet auttavat sitä liukumaan perille. Jälki on tuhoisaa.

FAB-1500 on tullut tutuksi monille ukrainalaissotilaille alkuvuoden aikana.

– Miksi he käyttävät sitä? Siksi että sen aiheuttama vahinko on hyvin mittavaa. Jos satutkin selviämään, saat ainakin taatusti vammoja, kertoo yksi Ukrainan 46. lentoprikaatin sotilaista CNN:lle.

Avdijivkan ympäristössä näkyvät voimakkaiden pommien jäljet

CNN:n mukaan FAB-pommien käytöstä on tullut keskeinen elementti osana Venäjän hyökkäystä etenkin Donetskin alueella Itä-Ukrainassa.

Ihnatin mukaan Ukrainan ilmapuolustus on pystynyt ampumaan alas osan Venäjän hävittäjistä. Yli 70 kilometrin kantama on kuitenkin liikaa, minkä vuoksi kaukaa ohjattavalta FAB-1500:lta puolustautuminen on vaikeaa.