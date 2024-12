Ilta-Sanomat kertoi tuoreessa jutussaan, että 87-vuotias näyttelijä Seela Sella sai lokakuussa aivoinfarktin.

Ilta-Sanomat kertoi 14. joulukuuta julkaistussa jutussa näyttelijäikoni Seela Sellan, 87, saaneen lokakuussa aivoinfarktin. Hän lyyhistyi kaupassa ja puhekyky heikkeni.

Hän ei kuitenkaan soittanut heti hätäkeskukseen, vaan meni sovitusti parin päivän päästä laboratoriokokeisiin. Lääkäri oli tuolloin kirjoittanut lähetteen ja käskenyt päivystykseen.

– Olin tyhmä. Olisi pitänyt mennä heti, kun puhe huononi, että olisin päässyt heti liuotukseen, Sella kertoi IS:lle.

Jutun mukaan Sella ei saa ajaa autoa kolmeen kuukauteen. Hän on tottunut ajamaan keikkapaikoille ja kuskaamaan Nasu-koiraansa koirapuistoon ja tyttärelleen hoitoon.

– Kaikkein hirveintä oli ajokortin menetys, hän sanoi IS:lle.

Sairauskohtaus ei pelästyttänyt häntä, sillä hänen sairaushistoriallaan se oli Sellan mukaan odotettavissa.

Tällä hetkellä Sellan koordinaatiokyvyssä ja puheessa on enää puutteita, mutta Sella pystyy peittämään puutteensa puheessa. Hänen on vaikeaa hahmottaa, mihin suuntaan on menossa, häntä alkaa pyörryttää ja hahmotus on heikkoa.

Lähde: Ilta-Sanomat