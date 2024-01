Seela Sella, 87, joutui vihamielisen ryöpytyksen kohteeksi, kun sota Gazassa puhkesi – "Olen kohdannut rumaa puhetta"

Miehen uskosta löytyi samaistumispinta

– Meidän täällä länsimaissa on hyvin vaikea ymmärtää sitä koko tilannetta, ja tämä on tunneasia. Jo se, että sanot sanan Israel, herättää ihmisissä heti tunnereaktion joko puolesta tai vastaan. Sellaista rauhallista keskustelua ei juurikaan ole.

Huoli Israelissa asuvasta lapsenlapsesta

– Poikani asuu Israelissa – on asunut lähes koko ikänsä – ja tekee nykyään vapaaehtoistyötä. Keskimmäinen lapsenlapseni pääsi juuri armeijasta ja on armeijan palveluksessa. Tilanne siellä on hankala. Koko Israelin sisäpolitiikka on sekaisin.