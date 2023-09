Näyttelijä Seela Sella , 86, on kasvanut juutalaisuuden keskellä, mutta on kääntynyt itse juutalaiseksi vasta vuonna 1969. Voisi ajatella, ettei juutalaisia vainonnut Saksan hirmuhallitsija Adolf Hitler ainakaan olisi yksi henkilö, jota Sella haluaa näytellä.

– Sitten kirjoitettiin näytelmä, jossa on Hitler. Kokemus oli mielenkiintoinen, koska täytyi ymmärtää, ettei kukaan synny hirviönä. Eihän näytelmää voi alkaa tekemään niin, että näyttelee sitä tulosta, sitä hirviötä. Vaan lähdetään tutkimaan, miten hän olisi voinut ajatella, minkälainen lapsuus oli, mitkä on rakentaneet tätä ihmistä eteenpäin. Jokaisella ihmisellä on kasvuvaihe, mistä hän saa pohjan, mistä hän saa ympäristöstä vaikutteita ja mikä hänestä lopulta tulee. Siinä tuli sellainen käsitys, minkä takia hän oli sitä, mitä hän oli sitten lopuksi, Sella kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa 29. syyskuuta.

– Minun on pakko ymmärtää, mitä hän ajattelee sillä hetkellä. Mistä ne ajatukset kumpuavat, mistä tunteista ja tilanteista? Hitlerissä tulee esille kaikki ihmisen puolet. Jokaisessa meissä on niitä samoja puolia ja asioita. Siksi nykyään korostan, miten hirvittävän tärkeää on varhaiskasvatus ja lapset, jotka saavat sieltä vaikutteita elämäänsä. Että ne vaikutteet olisivat oikeaan suuntaan. Siellä rakennetaan tulevaisuus. Jos pohja on oikea, niin aika nuorena voi huomata, että tuonne en lähde, Sella selvensi.