Juutalaisuuteen tutustuminen on ollut Seela Sellan uran tärkein käännekohta: "Näkökulma on muuttunut monta kertaa"

Näyttelijäikoni Seela Sella on tutustunut elämänsä aikana juutalaisuuteen myös työnsä kautta.

Antti Heikkisen kirjoittama kirja Sellasta – Seela Sellan tarina (Otava) kertoo näyttelijä Seela Sellan elämäntarinan hänen työnsä kautta. Kirja julkaistiin 29. huhtikuuta.

Sellalta kysytään usein ensimmäisenä, miten näyttelijä oppii vuorosanat ulkoa.

– Vastaan, että se on helpointa tässä ammatissa. Kaikkein vaikeinta on elämä – se on se työ. Mitä elämä antaa sinulle, mitä annat sille, mitä otat, mitä jalostat alitajunnassasi ja mitä haluat muistiisi? Ihmisen koko elämä näkyy tässä työssä, Sella kertoi Huomenta Suomessa 29. huhtikuuta.

Suurin käännekohta hänen urallansa on ollut juutalaisuuteen tutustuminen ja sitä kautta sen käsitteleminen myös työssä. Hän on kasvanut juutalaisuuden keskellä ja kääntynyt juutalaiseksi vuonna 1969.

– Näkökulma on muuttunut monta kertaa juutalaisuuden myötä. On joutunut ottamaan kantaa poliittisiin asioihin. Miettimään, miksi ihmiset toimivat näin. Se on ollut todella tärkeä asia, Sella kertoi.

Katso yllä olevalta videolta, mitä näyttelijäntyö on opettanut Seela Sellalle elämästä.

Alta voit katsoa koko haastattelun.

17:12 Seela Sella olisi jotenkin päätynyt näyttelijäksi, vaikkei olisikaan päässyt teatterikorkeakouluun.