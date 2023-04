Ylimeteorologi lumivyöryn petollisuudesta: Rinnettä lasketaan pari kertaa ongelmitta – sitten tuuri loppuu

Lumipeitteen paksuus on nyt noin metrin tai hieman alle, eikä lumivyöryriskiä kasvattavia voimakkaita lumisateita ole tämänhetkisen ennusteen mukaan tulossa, kertoo ylimeteorologi Alberto Blanco Sequeiros Ilmatieteen laitokselta.

Ilmatieteen laitoksen ylläpitämässä lumivyöryennusteessa tunturialueiden vaaraluokka on pääosin kakkostasolla kohtalainen. Käsivarressa Kilpisjärvellä riski on pykälän korkeammalla kolmostasolla, jolloin lumivyöryn riski on huomattava. Ennusteet laaditaan päivittäin, ja ne koskevat hoitamattomia luonnonrinteitä.