Tällainen on Helsinki-Vantaan säähavaintoasema – miehitetty aina, eikä juuri ota vieraita

Säähavaintoasema on kaukana terminaaleista lähellä kiitoratojen risteyskohtaa. Sinne ei kukaan eksy vahingossa eikä pääse, vaikka haluaisi. Lentosäätietoja siviili-ilmailulle on Suomessa toimitettu jo sata vuotta. Juhlavuoden kunniaksi Ilmatieteen laitos esitteli normaalisti vierailta suljetut tilansa Helsinki-Vantaan kentällä.

Turvallisen ilmailun tukena

– Jos kiitotie on suljettava lumen auraamisen takia, se on poissa käytössä noin 10-11 minuuttia, kertoo Finavian Head of Airport Operations Centre Jani Ceder.