Helsinki-Vantaan lentokentällä alpakkayllätys – näin kommentoi Finavia

Alpakat ovat harvinainen näky lentokentällä – muut lemmikit eivät niinkään.

Moni matkustaja sai hieraista silmiään Helsinki-Vantaan lentoaseman lähtöaulassa perjantaina. Paikalla oli tavallisten ihmismatkustajien lisäksi kaksi alpakkaa.

Paikalle sattui myös MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Janne Puumalainen. Hän kertoo, että alpakoilla oli ihmissaattajat.

– Huvittuneilta ja yllättyneiltä näyttäviä matkustajia oli paljon ympärillä, muun muassa yksi ryhmä aasialaisia turisteja, Puumalainen kertoo hämmästyttävästä näystä.

Katso artikkelin videolta, miten rauhalliset alpakat sulautuivat kiireisen lentokentän vilinään.

Lemmikkejä usein vastaanottamassa

Lemmikit eivät ole täysin poikkeuksellinen näky lentokentällä, kertoo Finavian lentomatkustamisen palveluista vastaava johtaja Hanna Hämäläinen.

– Tuloaulassa on usein vastaanottajia, joilla on oma lemmikki matkassa. On ihana nähdä, kun lemmikki on vastaanottamassa omaa läheistään.

Vastaanottokomiteasta oli näidenkin alpakoiden tapauksessa kysymys. Lennolle ne eivät olleet menossa.

Matkustavia eläimiä päivittäin

Harvemmin lentokentällä nähtävät eläimet ovat niin suuria kuin perjantain pörröiset nelijalkaiset. Finavialla oli Hämäläisen mukaan ennakkotieto saapuvista alpakoista.

– Lähtökohtaisesti toivomme, että lentoasemalle ei tuoda suurikokoisia lemmikkejä, jotta matkustajien liikkuminen olisi sujuvaa. Pitää myös huomioida, että lentoaseman hälinä voi olla lemmikille pelottavaa.

Eläimiä ei ole ainoastaan ilahduttamassa lennoilta saapuvia, vaan Hämäläisen mukaan lemmikkejä myös matkustaa lennoilla päivittäin.

Alpakan kanssa lentämisen mahdollisuuksista kannattaa Hämäläisen mukaan kysyä lentoyhtiöltä.