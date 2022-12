Tällainen oli Suomen politiikan kriisiin johtanut Zavidovo-vuoto 50 vuotta sitten – HS paljasti nyt epäillyn vuotajan henkilöllisyyden

Viisi vuosikymmentä sitten kohauttaneen Zavidovo-muistion vuotaja on vihdoin varmistunut, kertoo Helsingin Sanomat .

Jyränkiä on epäilty Zavidovo-vuotajaksi 50 vuoden ajan. Nyt vuotajan henkilöllisyyden on vahvistanut toimittaja Unto Hämäläiselle kaksi eri lähdettä.