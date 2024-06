THL paljasti ikävän toduuden: Peliautomaatteihin hävitään eniten rahaa huono-osaisten alueilla

Tutkimusaineisto on kerätty vuoden 2022 aikana, ja se perustuu THL:n Veikkaukselta saamiin tietoihin. Myöhemmin tänä vuonna THL julkaisee vielä tutkimustietoa, jossa asiaa on selvitetty pääkaupunkiseudulla tarkemmin postinumeroalueittain.

Tunnistautuminen helpottaa tutkimusta

Huono-osaiseksi alue lasketaan silloin, jos sen tulotaso on matala ja jos suurella osalla asukkaista on vain peruskoulutus ja jos alueella on paljon työttömiä. Selin mainitsee määritelmän olevan yleisesti käytössä alan tutkimuksessa, ja esimerkiksi Helsingin kaupungilla on käytössä vastaavanlaisiin muuttujiin perustuva huono-osaisuusindeksi.