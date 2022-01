Talkoohenki torjui Valtteri-katastrofin Käpylässä: "Oli aika raa’at olosuhteet"

– Vielä on tuollainen kaunis ”sokerikuorrute” kuplahallin päällä. Nyt siivotaan kuplahallin reunoja, jotta lumi ei pääse painamaan reunoihin painaumia, halliyrittäjä Timo Maakannas kuvaili silloista tilannetta.

– Kaikki on sujunut tosi hyvin ja hyvässä hengessä. Pitää kiittää – nämä nuoret kundit ollut niin hyviä, vaikka näkee, että väsyttää, Maakannas kiittelee.

Lumitalkoisiin osallistui kymmeniä ihmisiä

Käpylän kuplahallia on putsattu lumesta yötä päivää lauantai-iltapäivästä alkaen. Ja valtavaan lumimyräkkään oli myös Käpylän kuplahallilla varauduttu ja lumenluojia kosiskeltiin talkoisiin jo muutamaa päivää ennen Valtteri-myräkän vyörymistä Suomeen.

Käpylän kuplahallilla lumessa on ahkeroinut liki 70 henkeä. Kaikkiaan Käpylän ja Myllypuron kuplahallien lumitalkoisiin on osallistunut arviolta 150 henkeä.

– Kyllä nämä työläitä rupeamia on, Maakannas toteaa viitaten itse lumitöihin mutta myös talkoolaisten rekryämiseen.

– Aina pitää joku pieni porkkana olla. Vapaa-ajalla on nykyään aikuisille iso merkitys ja he osaavat arvostaa sitä. Onneksi kuitenkin talkoohenkeä on vielä jäljellä, Maakannas hymähtää.