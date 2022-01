Lumisateet, tuulen voimakkuus ja Valtterin myllertämä ajokeli – tässä kaikki sunnuntain säästä

– Useampi kymmenen senttiä on tullut lunta. Etenkin Espoon Nuuksio erottuu. Siellä on lumipeitteen paksuus on 53 senttiä. Kouvolassakin 50 senttiä ja yli 40 sentin lukemia on Salpausselän eteläpuolella useita, esimerkiksi Lahden ja Hyvinkään tienoilla, Roine kertoo.