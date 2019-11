Taksilupahakemuksien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti – kuljettajien väliset uhkailut huolestuttavat: "Kuulostaa sotatilalta"

Pelkästään tänä vuonna uusia taksilupahakemuksia on jätetty lähes 3300 kappaletta, Helsingissä yli 800. Vuosi sitten kesällä voimaan tulleen uuden taksilain myötä tarjonta on lisääntynyt, mutta samalla myös kirjavat käytännöt ja epäkohdat.

Verohallinto tehostaa valvontaa

– Niitä on kokonaismäärästä reilu 10 prosenttia eli yli tuhat kappaletta. On se ihan merkittävä määrä ja sen takia me tilannetta analysoidaan ja katsomaan minkälaisia valvontarpeita meitä tulevaisuudessa on, sanooVerohallinnon valvontajohtaja Marko Myllyniemi.