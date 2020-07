Taksilupien hakumäärässä raju pudotus koronan takia – alalla odotetaan kuumeisesti toimintaa suitsevia lakimuutoksia

Lakimuutosta odotetaan

– No taksamittaripakko on se tärkein. Että oltaisiin samalla viivalla ihan konkreettisesti. Yleinen valvonta. Osa ei toimi ihan samoilla pelisäännöillä kuin me niin sanotut vanhat toimijat. Kyllä tässä kilpailua on, mutta pelin on oltava reilua, yrittäjä Mikael Kaasinen sanoo.