Stora Enso sulkee jälleen yhden paperikoneen, yli sata työpaikkaa vaarassa – myös Metsä Boardilta huonoja uutisia

Painopaperin tuotanto alkaa käydä Suomessa vähiin. Metsäyhtiö Stora Enso kertoi tänään sulkevansa Anjalan tehtaansa toisen paperikoneen. Samalla yhtiö aloittaa yt-neuvottelut, joiden ennakoidaan vähentävän työn tarvetta huomattavasti.

– Kaiken kaikkiaan yt- neuvottelujen piirissä on noin 500 henkeä – mikäli päädytään neuvottelujen tuloksena toisen paperikoneen sulkemiseen, niin tämä voisi johtaa 110 henkilön työpaikan menettämiseen, sanoo talousjohtaja Seppo Parvi Stora Ensosta.

Yhtiö aikoo jatkossa valmistaa Anjalassa kirjapaperia ja viereisellä Inkeroisten tehtaalla pakkauskartonkia. Painopaperia se ei näillä näkymin valmista jatkossa enää ollenkaan heikentyneen kysynnän vuoksi.

– Kysyntä on vähentynyt kuuden kuukauden aikana 20 prosenttia. Lisäksi kysynnän supistuminen on levinnyt kirjapapereihin, joka on aikaisemmin ollut varsin vakaa markkina. Viime vuonna kirjapaperin kysyntä tippui neljä prosenttia, vuoden viimeisen kvartaalin aikana 20 prosenttia, ja nyt alkuvuoden aikana kysynnän tippuminen on jatkunut entistä suurempana, Parvi toteaa.

Hyytynyt sellumarkkina syö Metsä Boardin tulosodotuksia

Toinen alan suuryritys Metsä Board antoi tänään tulosvaroituksen, mutta taustalla on muita syitä kuin Stora Ensolla, joka on jo aikaisemmin kertonut luopuvansa paperiliiketoiminnasta. Metsä Boardin ilmoitus on seurasta heikentyneestä sellumarkkinasta.

Tästä vuodesta odotetaan huomattavasti viime vuotta heikompaa alan yrityksille.

– Viime vuosi oli ennätyksellisen hyvä, ja tänä vuonna ei ole syytä odottaa lopputuloksen olevan läheskään samalla tasolla. Lopputuotteiden hinnat ovat jo kääntyneet laskuun, ja samaan aikaan meillä on vielä eräiltä osin hyvin korkeita kustannuksia. Eli tänä vuonna tulokset tulevat meidän arvion mukaan laskemaan merkittävästi viime vuodesta. Yleisesti kannattavuus on edelleen hyvää, mutta markkinatilanne on heikko, sanoo seniorianalyytikko Henri Parkkinen OP:sta.