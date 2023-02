Takaisku Ruotsille – Frida Karlsson jää sunnuntain kisasta sivuun

– Tämä on välikilpailu minun osaltani. En aio antaa painoarvoa tulokselle, vaan jatkan kisan jälkeen harjoittelua, Karlsson sano Aftonbladetin mukaan .

– Sairastuin. Sitä ei tapahdu minulle juuri koskaan, mutta kun tulen sairaaksi, on se todella paha, Karlsson selittää.

Naisen päätavoite on muiden hiihtäjien tavoin tällä kaudella Planican MM-kisat, jotka alkavat jo tämän kuun lopussa. Karlsson keskittyykin jo täysillä MM-laduille, eikä sen vuoksi hiihdä sunnuntain viestiä, joka on ohjelmassa Toblachissa.

– Se on todella ikävää. Minusta viestihiihto on hauskaa, kun saa kisata myös muiden puolesta. Nyt minun on kuitenkin keskityttävä MM-kisoihin ja tehtävä suunnitelma sen pohjalta, Karlsson sanoo.