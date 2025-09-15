Italialainen alppihiihtäjä Matteo Franzoso, 25, on kuollut harjoitusonnettomuuden seurauksena.

Matteo Franzoso oli lauantaina harjoittelemassa Chilen La Parvassa, kun hän epäonnistui hypyssä. Franzoso lensi Italian hiihtoliiton mukaan kahden verkkoesteen yli ja törmäsi kaiteeseen, joka sijaitsi kuusi–seitsemän metriä radan ulkopuolella.

25-vuotias alppihiihtäjä kiidätettiin välittömästi helikopterilla teho-osastolle ja vaivutettiin koomaan. Hän ei selvinnyt kallovammasta ja aivoödeemasta, vaan kuoli, Italian hiihtoliitto kertoi maanantaina.

– Tämä on tragedia perheelle ja lajillemme. Tämä draama palauttaa mieleen vajaan vuoden takaiset tuntemukset, kun Matilde Lorenzi menehtyi, Italian hiihtoliiton Flavio Roda sanoi viitaten aiempaan kohtalokkaaseen harjoitusonnettomuuteen.

– On ehdottoman tärkeää tehdä kaikki mahdollinen, jotta tällaisia tapauksia ei enää sattuisi. Tänä surullisena ja tuskaisena hetkenä haluan sanoa kaikille urheilijoille ja valmentajille kaikissa lajeissa, että liitto on heidän tukenaan ja he saavat kaiken tarvittavan avun. Pyydän suurinta kunnioitusta Matteon perhettä kohtaan, jonka rinnalla tulemme olemaan kaikessa tarvittavassa, Roda jatkoi.

Franzoso saavutti toiseksi korkeimmalla kansainvälisellä tasolla Eurooppa-cupissa osakilpailuvoiton Zinalin supersuurpujottelussa marraskuussa 2021.

Maailmancupissa italialainen kilpaili urallaan 17 osakilpailussa. Parhaimmillaan hän ylsi 28:nneksi Cortina d’Ampezzon supersuurpujottelussa tammikuussa 2023.