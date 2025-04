Taidemaalari Nanna Susi työstään: "Ehdottomasti kivuliasta"

Taidemaalari Nanna Susi on tehnyt työtään parikymppisestä saakka. Hän näkee kivun elämään kuuluvana asiana, josta pitäisi olla kiitollinen.

Taidemaalari Nanna Susi, 57, asuu osan ajastaan Italiassa ja osan Suomessa. Hän on tehnyt taiteilijan työtään parikymppisestä.

– Taidemaalarin työ on ehdottomasti kivuliasta työtä, koska pitää olla avoin ja unohtaa. En voi ajatella, että identiteettini on esimerkiksi Nanna Susi, äiti, suomalainen, nainen. Minun täytyy unohtaa kaikki nämä asiat. En voi ajatella, että olen yksilö, jolla on ympärillään turva-asioita. En pysty ikinä tekemään maalauksia, jos en unohda niitä, Susi kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa 8. huhtikuuta.

– Taiteilijan tuska ja kipu on varmasti todellista, koska pitää olla niin auki ja tavallaan omasta identiteetistään ulkona, Susi jatkoi.

Suden mukaan kipu on kuitenkin todella väärinymmärretty asia, sillä se kuuluu elämään.

– Meidän pitäisi hyväksyä se, koska olemme todella kipuherkkiä. Heti, kun sattuu, niin juoksemme lääkäriin, terapiaan, eroamme tai jätämme ystävät. Kun sattuu, niin pitää muistaa, että "kiitos, minua sattuu", jolloin olen olemassa, minulla on haaste ja olen oikeasti kehittymässä ja opin jotakin, Susi korosti.

Susi valittiin Vuoden nuoreksi taiteilijaksi vuonna 2000.

Katso yllä olevalta videolta, mitä eroja Nanna Susi näkee taiteeseen suhtautumisessa suomalaisten ja italialaisten välillä.

Alta voit katsoa haastattelun kokonaisuudessaan.

Sisältö ei valitettavasti ole saatavilla.