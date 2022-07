Taidekauppias tuomittiin neljän vuoden vankeuteen törkeistä rikoksista – Dalin taidetta väärennetty ja kopioitu

Oikeus: Dalin taidetta väärennetty ja kopioitu laajalti

Tuomion mukaan Dalin taidetta on väärennetty ja kopioitu laajalti ja on epäselvää, kuinka paljon aitoja ja väärennettyjä teoksia on olemassa.

– Epäselvää on, kuinka paljon aitoja Clot-sarjan veistoksia on saanut valmistaa ja kuinka paljon niitä on valmistettu. Luonnollisesti myös epäaitojen veistosten lukumäärä on arvoitus. Maailmassa on siten liikkeellä määrittelemätön määrä aitoja ja epäaitoja Clot-sarjan veistoksia, oikeus toteaa.