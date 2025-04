SaiPa historiallisen saavutuksen kynnyksellä: "Matka on rajusti kesken"

Kaksi kertaa Raumalla SM-liigan välierissä voittanut SaiPa sai keskiviikkona sytytettyä myös kotiyleisönsä liekkeihin. Lappeenrannan Kisapuistossa liki jokainen katsoja seisoi pelin viimeisen minuutin hurraten, kun SaiPa löylytti Lukkoa maalein 5–2.

SaiPa johtaa ottelusarjaa voitoin 3–1, joten sillä on pahimmillaankin kolme mahdollisuutta varmistaa vuonna 1948 perustetun seuran ensimmäinen loppuottelupaikka.

– Matka on rajusti kesken. Keskitytään vain seuraavaan peliin. Huikeaa täällä on ollut pelata. Yleisö oli takanamme heti kauden alkaessa, vaikka on ollut vaikeita aikoja. Kokeneena pelaajana pyrin rentouttamaan nuorempia, korosti pudotuspelien avausmaalinsa tehnyt SaiPan luottopakki Mikko Kousa, 36.

SaiPa sai hermostutettua Lukon totaalisesti. Kokenut NHL-peluri Eric Gelinas kävi loppusekunneilla iskemässä SaiPan maalinedustalla vastustajaa nyrkillä päähän ja poikittaisella mailalla vahingoittamisyrityksenä käteen.

– Olimme tehokkaita, mutta turha on yhtään haihatella. Lukko on kova pumppu. Siellä on mailan kanssa kovaa pelaavia amerikkalaisia ja kanadalaisia, Kousa kuittasi.

Pelaavatko he rehdisti?

– No, se kuuluu tähän hommaan! Tuskin minäkään siinä hommassa kakkoseksi jään.

"Pitää jatkaa aika pitkään isän mestaruuksiin yltääkseen"

Mikko Kousan isä Keijo Kousa, 65, oli Kuusysin legendaarinen jalkapalloilija. Mikko Kousa on voittanut SM-kultaa HIFK:ssa 2011 ja Slovakian mestaruuden viime vuonna.

Isäsi voitti viisi SM-kultaa. Vieläkö on ollut kisaa mestaruuksista?

– Mä olen yrittänyt, mutta pitää jatkaa aika pitkään isän mestaruuksiin yltääkseen. Melkein päivittäin ollaan yhteyksissä ja puhutaan peleistäni.

Välieristä lähtien pääsylipputulot menevät SM-liigan yhteiskassaan, josta niitä jaetaan menestyksen mukaan. Järjestävälle seuralle jäävät katteet VIP-palveluista ja muu oheismyynti, jonka voisi loppuunmyydyn Kisapuiston (4 820 katsojaa) tapauksessa arvella olevan 50 000:n ja 100 000 euron välillä, pelipäivästä riippuen.

Montako prosenttia mestariseura kuittaa mitalipelien lippukassasta, SaiPan toimitusjohtaja Jani Valkeapää?

– Hah, enpä ole tullut vielä tarkistaneeksi!