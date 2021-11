Tähtiparit heittäytyivät aikamatkalle – katso parien upeat tyylit!

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tähtiparit heittäytyvät kauden kymmenennessä livelähetyksessä aikamatkalle, kun jokainen tähtipari esitteli freestyle-tanssinsa eri vuosikymmeniltä.

Esityksiä varten tähtiparit ovat myös stailattu aikakautensa tyyleihin. Katso parien hulppeat tyylit videolta!

WALTTERI & KIA / 1950-LUKU

1:05 Great Balls Of Fire (Jerry Lee Lewis)

KITI & MARKO / 1960-LUKU

1:07 Do You Love Me (The Contours)

ERKKU & ANNIINA / 1970-LUKU

1:05 Disco Inferno (The Trammps)

KRISTA & ANSSI / 1980-LUKU

1:06 Eye of the Tiger (Survivor) & I’m So Excited (The Pointer Sisters)

JENNI & SAMI / 1990-LUKU

1:05 Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) (C&C Music Factory) & Macarena (Los Del Rio)

AKI & KATRI / 2000-LUKU

1:18 Sandstorm (Darude)