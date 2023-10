Tanssii Tähtien Kanssa -sarjassa teemajakso – nämä kappaleet kuullaan lähetyksessä

Tulevana sunnuntaina tähtiparit esittelevät taitojaan brittimusiikin siivittämänä, ja hittikimarasta löytyy kaikkea aina Adelesta The Queeniin.

Kauden kärkikahinoiden lähestyessä kovaa vauhtia myös lisätehtäviä on luvassa. Tähtiparit käyvätkin tanssikamppailuun The Beatles -hengessä. Kyseessä on ryhmätehtävä, jossa parit on jaettu kahteen eri tiimiin.

Tähtiparien lajit ja kappaleet:

JARKKO & KIA

PASO DOBLE: Let Me Entertain You (Robbie Williams)

SHAWN & SAANA

WIENINVALSSI: Perfect (Ed Sheeran)

EMMA & MATTI

PASO DOBLE: Another One Bites the Dust (Queen)

MATTI & KATRI

FOXTROT: Set Fire to the Rain (Adele)

YEBOYAH & VALTTERI

SAMBA: Valerie (Amy Winehouse)

PERNILLA & ANSSI

RUMBA: Someone You Loved (Lewis Capaldi)