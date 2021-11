Näiden kappaleiden tahtiin tanssitaan seuraavassa Tanssii Tähtien Kanssa -livessä

Tanssii Tähtien Kanssa -sarjan livelähetykset jatkuvat ensi sunnuntaina, jolloin tähtioppilaat nousevat jälleen parketille näyttämään taitojaan.

Tulevana sunnuntaina kovenee, kun parit joutuvat opettelemaan kaksi tanssia suoraan lähetykseen. Lisäpisteitä jahdataan kiehtovan aikamatkan myötä, jolle parit vievät meidät upeiden kappaleiden siivittämänä. Illan päätteeksi yksi pari putoaa.

TÄHTIPARIEN LAJIT JA KAPPALEET:

JENNI & SAMI / SAMBA:

1, 2, 3 (Sofia Reyes, Jason Derulo, De La Ghetto)

WALTTERI & KIA / FOXTROT:

Tytöt (Sami Pitkämö)

KRISTA & ANSSI / QUICKSTEP:

Friend Like Me (Robin Williams)

ERKKU & ANNIINA / SALSA:

September (salsa) (Danilo Muñoz)

AKI & KATRI / RUMBA:

The Lady In Red (Chris de Burgh)

KITI & MARKO / PASO DOBLE:

Entry of the Gladiators (The Big Top Orchestra)

AIKAMATKA:

JENNI & SAMI / 1990-LUKU:

Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) (C&C Music Factory) &Macarena (Los Del Rio)

WALTTERI & KIA / 1950-LUKU:

Great Balls Of Fire (Jerry Lee Lewis)

KRISTA & ANSSI / 1980-LUKU:

Eye of the Tiger (Survivor) &I’m So Excited (The Pointer Sisters)

ERKKU & ANNIINA / 1970-LUKU:

Disco Inferno (The Trammps)

AKI & KATRI / 2000-LUKU:

Sandstorm (Darude)

KITI & MARKO / 1960-LUKU:

Do You Love Me (The Contours)